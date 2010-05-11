У Києві в квітні знизилася вартість житла

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в квітні ц.р. знизилася на 0,6% - до 2350 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Фахівці порталу відзначили, що з початку року рівень середньої ціни пропозицій столичного житла в доларовому еквіваленті зменшився на 4,7%, а з квітня 2009 року рівень цін на вторинне житло в Києві в доларовому еквіваленті знизився на 14,6%.

Зокрема, в квітні середня вартість однокімнатних квартир збільшилася на 0,2% (на 5 дол.) - до 2154 дол./кв. м, двокімнатних - знизилася на 0,6% (на 15 дол.) - до 2374 дол./кв. м, трикімнатних - знизилася на 0,3% (на 6 дол.) - до 2366 дол./кв. м, а чотирикімнатних - зменшилася на 2,3% (на 66 дол.) - до 2765 дол./кв. м.

За даними аналітиків, відносно березня ціни в квартирах низького цінового сегменту збільшилися на 1,2% - до 1292 дол./кв.м, а в квартирах вищого цінового сегменту спостерігалося зниження ціни пропозиції в середньому на 1,6% - до 4228 дол./кв. м.

При цьому кількість пропозицій квартир у квітні 2010 року на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 1,3% щодо березня і становила 11292 квартири. Обсяг пропозицій в загальній площі і в грошовому вираженні зменшилися на 2% і 1,1% відповідно.

Частка житла, вперше виставленого на продаж, у квітні становила 17,9% від всього обсягу пропозиції.

У звіті проаналізовано 11292 пропозиції 1-4-кімнатних квартир площею до 200 кв. м, що містяться в базах даних ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane.