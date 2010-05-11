“Оболонь” і Samsung – улюбленці українців

Американці люблять Amazon, BMW, eBay, Google, Harley Davidson, Honda, IKEA, Johnson&Johnson, Starbucks, Timberland і Toyota. MMR за підтримки TNS в Україні вирішив з`ясувати, які компанії і бренди цінують і люблять українці.

«Якби завтра дві компанії і їхні бренди зникли з ринку разом зі своєю продукцією, то якої компанії/бренда вам би не вистачало найбільше? Будь ласка, не роздумуйте, просто назвіть поодинці іноземного і вітчизняного товаровиробників, які першими спали на думку».

Такі питання запропонували українцям всередині квітня 2010 року співробітники міжнародного дослідницького агентства TNS в рамках регулярного дослідження «Омнібус». У результаті респонденти назвали дві компанії або марки - вітчизняну та іноземну, відсутність яких вони відразу б відчули.

Ми публікуємо скорочений варіант статті і деякі результати дослідження. Лідерами серед вітчизняних брендів для респондентів стали: “Оболонь” - 4,3%; “Рошен” - 3,3%; Ощадбанк – 2,3%; “Торчин” – 2,3%; Приватбанк – 2,2%; “Світоч” – 2%; “Чиста лінія” – 2%.

Президент корпорації «Оболонь» Олександр Слободян, коментуючи результати дослідження, повідомив, що «найвища оцінка бренду «Оболонь» є доказом того, що любов споживача не купиш. Агресивний маркетинг транснаціональних компаній з їхніми величезними бюджетами виявися безсилим перед щирою турботою компанії «Оболонь» про свого споживача. У нас є лише одна мета: українці повинні пити якісні українські напої. Результати дослідження свідчать, що ми на правильному шляху».

Лідерами серед іноземних брендів для респондентів виявились: Samsung – 5,1%; Avon – 3,9%; Nokiа – 3,9%; Oriflame – 2,8%; Adidas – 2,5%; Coca-Cola – 2,5%.

Довідка. “Омнібус” (Omnibus) - це різновид кількісного дослідження, яке щомісячно проводять одночасно для декількох клієнтів за темами, які їх цікавлять. Генеральну сукупність складає населення України у віці від 16 до 75 років, вибіркову сукупність - 1200 респондентів щомісячно. Опитування проводять методом інтерв`ю «лицем до лиця» вдома у респондентів. Погрішність вибірки не перевищує 3%.

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