ПЗ встановить на вокзалах систему GPS-спостереження

Південна залізниця (ПЗ) встановить на залізничних вокзалах прикордонного сполучення доступні для пасажирів GPS-табло з інформацією, що постійно оновлюється, про пересування пасажирських поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Харкові начальник ПЗ Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, такою системою GPS-спостереження вже обладнані деякі вантажні і пасажирські електровози, проте ця інформація була недоступною для пасажирів.

В.ОСТАПЧУК запевнив, що до середини червня інформація про пересування кожного пасажирського поїзду на прикордонному напрямку Харків – Козача Лопань буде доступна для всіх на вокзальному GPS-табло.

«Ми до середини червня, до літніх перевезень, вийдемо до того, що за напрямком від Козачої Лопані до Харкова на всіх платформах буде встановлено інформаційне табло, що працює через систему навігації GPS, яка реально показуватиме запізнення, затримки. Із 15 червня пасажири на ділянці від Харкова до Козачої Лопані бачитимуть абсолютно реальну ситуацію», – сказав В.ОСТАПЧУК.

Крім того, він повідомив, що до Євро-2012 Південна залізниця обладнала всі прикордонні станції такими засобами GPS-спостереження, а також за власні кошти реконструює всі залізничні платформи.

«Це дисциплінуватиме наш диспетчерський апарат і буде приємно пасажирам», – сказав В.ОСТАПЧУК.