В Україні 66% перевірених харчових продуктів містять ГМО

До державного реєстру наразі не внесений жодний генетично модифікований організм. Це означає, що продукти, котрі містять ГМО, в Україні перебувають «поза законом». Таку думку на прес-конференції «ГМО в Україні: стан, наслідки і прогнози» висловив начальник науково-дослідного Центру випробування продукції ДП «Укрметртестстандарт» Володимир СЕМЕНОВИЧ, повідомляє прес-служба Держспоживстандарту України.

На думку В.СЕМЕНОВИЧА, виробники харчової продукції над цими проблемами поки що не замислюються. За його словами, експерти перевірили 154 продукти харчування, у 101 з яких виявили генетично модифіковані організми.

«Перевірено кондитерські вироби, ковбаси, біологічно активні добавки, продуктові суміші та інші продукти. Навіть в борошні та сухому молоці було виявлено генетично модифіковану сою», - зазначив він.

За словами фахівця, сьогодні в Україні нараховується понад 30 акредитованих лабораторій, що виявляють наявність ГМО в харчових продуктах. Вагоме слово з цієї проблеми, на думку В.СЕМЕНОВИЧА, має сказати Міністерство охорони здоров’я, яке спільно з урядом повинно розробити закони, що би чітко регламентували наявність ГМО в харчових продуктах.