Уряд пообіцяв, що м'ясо не подорожчає

У 2010 році не передбачено зростання ціни на м`ясо і збільшення об`ємів імпорту м`яса до України. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

За даними міністра, в I кварталі імпортовано на 40% менше м`яса, ніж в 2009 році. Це викликано зміною підходу до оцінки якості м`яса, що імпортується, а також збільшенням об`ємів виробництва м`яса птиці і свинини.

Як повідомляє прес-служба уряду, на сьогодні виробництво м`яса птиці відповідає рівню європейських країн, але виробництво яловичини і свинини відстає. Міністр пообіцяв стимулювати фермерів до збільшення поголів`я молочного стада.

Також буде приділено увагу свиноводству. «Фінансуватимемо і виділятимемо кредити, щоб фермери і приватний сектор разом із промисловим виробництвом могли привернути державні кошти для будівництва міні-свиноферм», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Фокус