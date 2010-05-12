На Полтавщині вилучили 24,5 тис. пляшок фальсифікованої горілки

У Полтавській області працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 24,5 тис. пляшок фальсифікованої горілки вартістю 430 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, встановлено, що дана лікеро-горілчана продукція без наявності відповідної ліцензії незаконно виготовлена одним із товариств з обмеженою відповідальністю Донецької області. Також було вилучено 23 тонни спирту, 7 тонн купажу лікеро-горілчаних виробів, 20 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів, маркованих підробленими марками акцизного збору, та 1,6 млн. таких марок. Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1,5 млн. грн. Незаконне виробництво горілки припинено. Проводяться подальші слідчі дії.

За фактом незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору, порушено кримінальну справу за ст.216 Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року внаслідок вжитих заходів з незаконного обігу податковою міліцією вилучено 91 тис. дал лікеро-горілчаних напоїв на суму 32 млн. грн., 45,9 тис. дал спирту на суму 11,8 млн. грн. Припинено діяльність 114 незаконних виробництв з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.