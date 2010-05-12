У Донецьку на одне робоче місце претендують четверо безробітних

У місті Донецьку на даний час на одне робоче місце претендують майже четверо безробітних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міськради з посиланням на дані міського центру зайнятості.

Станом на 1 травня 2010 чисельність незайнятих громадян, які перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості, становила 4,4 тис. осіб, в тому числі службовці - 2,9 тис., представники робітничих професій - 1,3 тис., особи без професій - 0,2 тис.

У той же час, потреба підприємств, установ і організацій у працівниках на 1 травня 2010 була 1,12 тис. осіб, у тому числі у службовцях - 431, у представниках робітничих професій - 562, осіб без професії - 127 осіб.

У міськраді також зазначили, що за направленням служби зайнятості у 2010 році 770 осіб проходили професійне навчання. В оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 733 людини.

Активні заходи зі сприяння у зайнятості зараз застосовуються до 3,9 тис. осіб або 40,5% від загальної кількості незайнятих громадян.

Крім того, станом на 1 травня 2010 діє 26,3 тис. трудових договорів. За чотири місяці створено 8,2 тис. нових робочих місць.

Рівень безробіття у м. Донецьку на 01.05.10 становить 0,7%, по Донецькій області - 1,17%.