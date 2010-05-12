До кінця року мінімальну пенсію за віком можуть підвищити на 28,1%

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що уряд на виконання закону України про державний бюджет до кінця 2010 року підвищить на 28,1% мінімальну пенсію за віком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«У грудні 2010 року мінімальна пенсія за віком при очікуваній інфляції 13,1% буде підвищена на 28,1% проти грудня 2009 року», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За словами віце-прем’єра, сьогодні уряд ухвалив дві постанови, які стосуються підвищення посадових окладів у бюджетній сфері, а також підвищення пенсій та соціальних виплат.

В.СЕМИНОЖЕНКО додав, що отримувачі цих виплат отримають доплати за не одержані підвищені заробітні плати, пенсії та соціальні виплати у січні-квітні 2010 року. «Підвищення посадових окладів стосуватиметься 3,5 млн. бюджетників, які протягом найближчих двох місяців отримають близько 1,8 млрд. грн.», - уточнив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив, що, згідно з рішенням уряду, працівникам бюджетної сфери буде перераховано заробітну плату за січень-квітень 2010 року і різницю доплачено протягом травня-червня 2010 року.

За словами віце-прем’єра, іншою постановою також передбачено перерахування пенсій з 1 січня 2010 року, яке стосуватиметься близько 10 млн. пенсіонерів. «Додаткові витрати на місяць на підвищення пенсій складуть на період з січня по квітень 3,8 млрд. грн.», - зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО.