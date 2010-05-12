У Криму не буде кіосків на пляжах і плати за вхід

Рада міністрів Криму звільняє пляжі від споруд і плати за вхід, повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

За його інформацією, приватні підприємці виконують рішення Ради міністрів і добровільно зносять тимчасові споруди, незаконно зведені на території пляжів. У вівторок, 11 травня, робітники завершили демонтаж 10 кіосків, які торгували сувенірною продукцією, збудовані на опорах над пляжем Професорського куточка в Алушті. В результаті відпочиваючим буде повернено понад 40 кв. метрів пляжної території. Також керівництво Алушти планує цього року на третину скоротити кількість торгових точок, розміщених на набережній, щоб кіоски не закривали туристам вид на море.

Разом з тим, зазначили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, керівництво Ради міністрів Криму вважає, що міська влада Алушти недостатньо ефективно бореться з практикою стягування з туристів плати за вхід на пляжі. На думку заступника голови Радміну Георгія ПСАРЬОВА, керівництво Алушти «зі скрипом і абияк» виконує розпорядження уряду Криму про забезпечення вільного доступу на пляжі.

Як зазначили в Головному управлінні інформполітики Ради міністрів АРК, «мер Алушти Володимир ЩЕРБИНА 11 травня сказав журналістам, що, на його переконання, правом безплатного входу на пляжі можуть користуватися тільки алуштинці, а жителі інших регіонів Криму мають платити. Зам словами В.ЩЕРБИНИ, плата за доступ до води дозволяє приватним фірмам, які орендують пляжі, прибирати привезене туристами сміття. Міський голова також заявив, що плату за вхід встановлюють фірми-орендарі, а без їхньої участі місто не зможе утримувати пляжі в порядку».

Г.ПСАРЬОВ назвав цю думку необгрунтованою і запевнив, що, не дивлячись на позицію керівництва Алушти, вхід на центральний міський пляж для всіх жителів Криму і туристів буде безплатним.

«Велися переговори з орендарем пляжу. Гроші за доступ до моря брати більше не будуть», - сказав заступник голови уряду Криму.

За словами Г.ПСАРЬОВА, керівники Алушти мають перейняти досвід Судака або інших регіонів Криму, в яких не виникає проблем із забезпеченням безплатного доступу на пляжі.

«У Судаку проблем з доступом на пляжі немає. В інших регіонах, приміром, на території Лівадійської селищної ради, ця робота щойно почалася, але вона активно ведеться: селищна рада приймає відповідні рішення, прибирає огорожі і відкриває відпочиваючим доступ до моря. Дивно, що в Алушті, замість того, щоб діяти, скаржаться на труднощі», - сказав Г.ПСАРЬОВ.