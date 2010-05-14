У Києві пройде марш проти вживання алкоголю, тютюну та наркотиків

Завтра у Києві пройде "Марш свободи" проти вживання алкоголю, тютюну та наркотиків.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН прес-аташе цього руху Тарас РАТУШНИЙ, марш відбувається в Україні вже шостий раз і розпочнеться о 14.00 на Михайлівській площі столиці.

За словами Т.РАТУШНОГО, під час маршу його учасники звернуться до Верховної Ради, уряду, МВС щодо проведення парламентських слухань з питань державної політики щодо обігу алкоголю, тютюну, а також із закликом згорнути їх рекламу.

Як зазначив Т.РАТУШНИЙ, учасники акції впевнені, що Україні необхідний повноцінний аналіз ситуації навколо наркоманії та напрацювання змін до законів і підзаконних актів у сфері державної політики щодо обігу алкогольної та тютюнової продукції.

"Держава та її уряд нарешті повинні мати уявлення про реальну кількість споживачів цих речовин, а без результату фундаментального моніторингу неможливі ні дієві реформи, ні усвідомлення масштабів проблеми, з якою українському суспільству належить боротися", - сказав Т.РАТУШНИЙ.

Водночас він повідомив, що учасники маршу також закликають МВС нарешті зосередити свою роботу на боротьбу з наркоторговцями, а не з хворими особами, які використовують незначну кількість психотропних речовин для власних потреб. "Неприпустимою є ситуація, коли 80 відсотків судимостей за наркозлочини отримують люди за індивідуальне використання наркотиків, хоча, згідно із законом, їм за рішенням суду загрожують лише штрафні санкції", - зазначив Т.РАТУШНИЙ, додавши, що в минулому році із 31027 засуджених за наркозлочини таких осіб налічується майже половина.