Екологічно чисті продукти: попит перевищує пропозицію

Українські споживачі хочуть купувати екологічно чисті сертифіковані продукти. За даними соціологічного опитування, 79% жителів України бажають, аби на їхньому столі була органічна продукція, вирощена без застосування хімічних добрив і пестицидів та сертифікована за європейськими стандартами якості. Однак, зараз лише 0,1% від продажів харчових продуктів в Україні припадає на органічні продукти, зауважили учасники фахового круглого столу.

Замало виробників, які готові вкладати гроші в екологічно чисте вирощування та переробку, каже голова асоціації «БІО лан» Василь ПИНДУС. Однак, він впевнений, що ситуація зміниться після прийняття Верховною Радою закону про органічне виробництво, який парламентарі хочуть розглянути цього року. «Зараз серед перешкод для розвитку цього бізнесу є складність вирощування органічної продукції, недостатня кількість мереж, які продають цю продукцію, відсутність державної фінансової підтримки, недостатнє інвестування у цю галузь».

В.ПИНДУС наголосив, що в України є великий потенціал у цьому секторі, адже світовий ринок екологічно вирощених продуктів складає 40 мільярдів євро, а український - поки лише один мільйон євро. Натомість координатор швейцарсько-українського проекту «Органічна сертифікація та розвиток ринку в Україні» Наталя ПРОКОПУК наголошує на важливості незалежної сертифікації за міжнародними стандартами всієї вирощеної в Україні органічної продукції.

“Німецька хвиля”