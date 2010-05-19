Черновецький визначив, де можна продавати морозиво та напої

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ затвердив перелік загальноміських заходів щодо організації торговельного обслуговування населення столиці у весняно-літній період 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 1 травня Головне управління з питань торгівлі та побуту спільно з районними у м. Києві державними адміністраціями здійснює комплекс загальноміських організаційно-правових заходів щодо облаштування відкритих майданчиків для громадського харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

Також організовано розгортання дрібнороздрібної торговельної мережі, де буде здійснюватися продаж прохолоджувальних напоїв, морозива, книжково-сувенірної продукції, художніх виробів, плодоовочевої продукції, кісточкових плодів та баштанних культур. Опрацьовується питання облаштування відкритих майданчиків у центральній частині міста, об’єктів торгівлі з продажу прохолоджувальних напоїв та морозива у зоні відпочинку «Гідропарк», книжково-сувенірної продукції, художніх виробів на Андріївському узвозі, Майдані Незалежності та вулиці Володимирській. Відкриті майданчики та місця сезонної торгівлі працюватимуть до 30 жовтня 2010 року.

Головному управлінню з питань торгівлі та побуту та районним у м. Києві державним адміністраціям доручено до 25 травня провести документальне оформлення суб’єктів господарювання, що будуть задіяні у торговельному обслуговуванні, та надати відповідні погодження. Видача погоджень здійснюватиметься на безоплатній основі.

Контроль за несанкціонованою сезонною торгівлею та дотриманням суб’єктами господарювання правил благоустрою здійснюватиме Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.