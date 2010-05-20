МЗС рекомендує громадянам України не відвідувати Бангкок
Через масштабні маніфестації
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд, по можливості, не заїжджати до Бангкока.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Королівстві Таїланд, у Бангкоку вже більше двох місяців не припиняються масштабні антиурядові маніфестації з вимогою розпуску парламенту та проведення позачергових парламентських виборів.
Вранці 19 травня ц.р. урядові війська та спецпідрозділи поліції Таїланду розпочали черговий етап спецоперації з метою нейтралізації головних таборів антиурядових демонстрантів. Станом на 17.00 годину за місцевим часом урядовими військами взято під контроль місця скупчення маніфестантів поблизу перехрестя Ратчапрасонг, у районі Сілом та на вулиці Сукхумвіт, а також біля торговельних центрів Сіам Парагон та Централ Ворлд м. Бангкок.
Переважна більшість керівників антиурядових маніфестантів, так званих «червоних сорочок», добровільно здалися представникам поліції.
У зв’язку з викладеним, МЗС України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд, по можливості, не заїжджати до Бангкока, а відразу прямувати до місць запланованого відпочинку. Тим громадянам України, які вже перебувають у столиці Таїланду, виявляти максимальну обережність та уникати місць скупчення демонстрантів та співробітників сил безпеки.