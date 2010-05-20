МЗС рекомендує громадянам України не відвідувати Бангкок

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд, по можливості, не заїжджати до Бангкока.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Королівстві Таїланд, у Бангкоку вже більше двох місяців не припиняються масштабні антиурядові маніфестації з вимогою розпуску парламенту та проведення позачергових парламентських виборів.

Вранці 19 травня ц.р. урядові війська та спецпідрозділи поліції Таїланду розпочали черговий етап спецоперації з метою нейтралізації головних таборів антиурядових демонстрантів. Станом на 17.00 годину за місцевим часом урядовими військами взято під контроль місця скупчення маніфестантів поблизу перехрестя Ратчапрасонг, у районі Сілом та на вулиці Сукхумвіт, а також біля торговельних центрів Сіам Парагон та Централ Ворлд м. Бангкок.

Переважна більшість керівників антиурядових маніфестантів, так званих «червоних сорочок», добровільно здалися представникам поліції.

У зв’язку з викладеним, МЗС України рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд, по можливості, не заїжджати до Бангкока, а відразу прямувати до місць запланованого відпочинку. Тим громадянам України, які вже перебувають у столиці Таїланду, виявляти максимальну обережність та уникати місць скупчення демонстрантів та співробітників сил безпеки.