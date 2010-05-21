На Хмельниччині медичну частину оштрафували через гроші

Хмельницьке обласне відділення АМКУ оштрафувало державну установу «Спеціалізовану медично-санитарну частину № 4» (м. Нетішин) за зловживання монопольним положенням.

Про це УНІАН повідомив голова відділення Віталій ОЛУЙКО.

Він відзначив, що медична частина визначила вартість медичних оглядів кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів для чоловіків: до 40 років - 90,97 грн., після 40 років 100,05 грн.; для жінок: до 40 років - 93, 94 грн., після 40 років - 102,99 грн.

«У результаті проведеного працівниками відділення дослідження виявили, що чинним законодавством не передбачено включення до складу медичної комісії лікарів: психіатра, нарколога, гінеколога, лікаря функціональної діагностики. А медична частина безпідставно включила у вартість послуг оплату праці цих працівників. Як наслідок, вартість послуги з проведення медичного огляду кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів була завищена в середньому на 10%», - констатував В.ОЛУЙКО.