У Сумах встановлять пам’ятник цукру

У Сумах під час засідання містобудівної ради міський голова Геннадій МІНАЄВ, звертаючись до архітекторів та скульпторів, ініціював щорічне встановлення в обласному центрі нових пам’ятників. Він наголосив, що «в місті мають щороку з’являтися об’єкти, присвячені видатним особистостям та подіям, які б нагадували сумчанам про історичне минуле міста над Пслом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, на переконання мера, це додасть туристичної привабливості місту. Міський голова зізнався, що ідея виникла у нього після перебування в російських містах Курськ та Бєлгород.

«Торік восени в мене з’явилась ідея встановити в нашому місті скульптуру цукру, якщо бути точніше – рафінаду, як одному з найкращих символів міста Суми», – сказав Г.МІНАЄВ.

Під час засідання містобудівної ради сумські архітектори розглянули проектні рішення щодо скульптури – «Пам’ятник цукру», а також затверджували проект пам’ятника Почесному громадянину міста Михайлу Лушпі, який планують відкрити до 355-ліття Сум у вересні цього року.

Крім того, міський голова Сум запропонував встановлювати в обласному центрі скульптури за фаховою приналежністю: Поштарці, Вчительці тощо.