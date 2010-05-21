У Сімферополі дві жінки отруїлися грибами
11:16, 21 травня 2010Права споживачів
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У тяжкому і задовільному стані
У Сімферополі дві жінки отруїлися грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, їх обох госпіталізовано до лікарні. Стан 43-річної жінки оцінюється медиками як тяжкий, 17-річна дівчина перебуває у задовільному стані.
За словами постраждалих, гриби, які вони їли, зібрані минулого року біля Джанкоя.
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