У Сімферополі дві жінки отруїлися грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, їх обох госпіталізовано до лікарні. Стан 43-річної жінки оцінюється медиками як тяжкий, 17-річна дівчина перебуває у задовільному стані.

За словами постраждалих, гриби, які вони їли, зібрані минулого року біля Джанкоя.