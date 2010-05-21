Горілка подорожчає на гривню, вино – на п'ять

Нова влада продовжила традицію влади попередньою: уряд Юлії Тимошенко з метою наповнення бюджету постійно збільшував акцизи на спиртне, тютюн і бензин, нинішній Кабмін пішов тим самим шляхом. При цьому колишня влада (нині опозиція) своїх наступників за це жорстоко критикує.

Вчора Верховна Рада голосами коаліції прийняла в цілому закон про підвищення акцизів. Підвищення акцизу торкнеться бензину, сигарет, пива і деяких інших товарів. За підрахунками, це принесе в скарбницю до 10 млрд. грн. Оскільки акциз, як правило, відразу включається у вартість товарів, зазвичай його підвищення призводить до подорожчання. «Логічно, що за цим зростанням податкового преса треба чекати скаженого зростання цін», — заявив бютівець Сергій Терьохін.

Тим часом, Верховна Рада зобов`язала Кабмін зробити так, щоб після підвищення акцизу роздрібні ціни не підвищилися. Але в це мало хто вірить навіть всередині самої коаліції. Громадськості ж залишається тішитися тим, що на ряд товарів акциз збільшили не так сильно, як планували. Зокрема, на бензин.

Щодо палива, то уряд якраз обіцяє натиснути на трейдерів, щоб ті не збільшували роздрібні ціни на бензин. На думку Кабміну, ті й так мають надприбуток з продажів бензину, тому вони не повинні підвищувати вартість для споживачів навіть після збільшення акцизу. Тим більше, що через падіння курсу євро, дешевшає й імпорт нафтопродуктів з Євросоюзу. Така ситуація разом з падінням світових цін на нафту також дозволить уникнути зростання.

Експерти, правда, говорять, що подорожчання бензину все одно буде, але не таке велике, як прогнозували раніше. «Плановане підвищення акцизу до ?172/т призвело б до зростання на 60 коп./л. Проте новий акциз в розмірі ?132/т продиктує збільшення ціни тільки на 20 копійок. Але у будь-якому випадку, сьогодні впевнено можна говорити про те, що впродовж найближчого місяця зростання цін в роздробі не буде», — пояснив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Вирішили помилувати депутати і коньяк — акциз на нього не підніметься. Також понизили передбачуване зростання плати за спеціальне водокористування (що впливає на вартість пива). Горілка подорожчає не дуже — на 1 грн. за півлітра, а ось ціна на кріплені вина зросте на 5 за пляшку. Сигарети подорожчають до 1 грн. Опозиція заявляє, що це підвищення стане дуже хворобливим для споживача, а український ринок заповнить дешевша контрабанда спиртного і тютюну. Але підприємці реагують спокійніше. Асоціація торговців і виробників алкогольної і тютюнової продукції (СОВАТ) сказала, що підвищення акцизів з ними узгоджене, є невеликим і тому цілком прийнятне для галузі.

“Сьогодні”