На Тернопільщині у січні-квітні торговців алкоголем і цигарками оштрафували на 825 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі, Державної податкової адміністрації в Тернопільській області Андрій ВЕГЕРА, загалом податківці за 4 місяці 2010 року провели 537 перевірок.

При цьому встановили 13 випадків торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без придбання відповідних ліцензій, 189 випадків реалізації алкоголю за цінам, нижчими від встановлених мінімальних гуртово-відпускних або роздрібних цін, 7 випадків реалізації цигарок за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів.

За даними А. ВЕГЕРИ, на 1 травня 2010 року на Тернопільщині було зареєстровано 1 тис. 450 суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.