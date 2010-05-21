Компанія «Керхер» помиє сходи перед КМДА

До Дня Києва компанія «Керхер» проведе ретельне прибирання сходів перед КМДА. Про це УНІАН повідомили в компанії.

“У рамках підготовки до 1528-ї річниці з дня заснування Києва сходи перед Київською міською державною адміністрацією будуть очищені за допомогою миючих апаратів високого тиску від бруду, що в`ївся. Це, перш за все, забруднення від вихлопних газів, екскременти птахів, втоптана жувальна гумка, які відклалися на гранітних сходах”, - йдеться в повідомленні компанії.

Команда мийників компанії «Керхер» почне з верхнього краю сходів і просуватиметься вниз. Для чищення буде використано ряд сучасних і високотехнологічних апаратів Kärcher, які забезпечують дбайливе і безпечне поводження з поверхнею сходів.

Ретельне очищення ступенів проводитиметься в два етапи: очищення першої частини сходів відбудеться в період з 20 по 21 травня; друга частина сходів буде очищена з 25 по 26 травня.

У проміжок з 22 по 24 травня кияни і гості столиці зможуть побачити різницю «до і після» очищення.

В процесі очищення сходи будуть зроблені фотографії, ознайомитися з якими можна буде на сайті www.karcher.ua.

Як повідомляв УНІАН, очищення сходів перед КМДА є частиною культурно-спонсорської програми компанії Kärcher, в рамках якої за останні 25 років було проведено більш як 90 заходів щодо очищення історичних, культурних і архітектурних пам`ятників по всьому світу, до числа яких входять Бранденбурзькі ворота в Берліні, статуя Христа в Ріо-де-Жанейро, колонада площі Святого Петра в Римі, Колоси Мемнона у верхньоєгипетському Луксорі, яким більше трьох тисяч років, голови президентів на горі Рашмор в США, 184-метрова башта Спейс-нідл, а також знамениті Потьомкінські сходи в Одесі.