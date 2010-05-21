«Найнудніша» реклама пива

У травні на телеекрани вийшов новий ролик ТМ «Оболонь Безалкогольне», який розповідає споживачам про особливості виготовлення цього сорту пива. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії “Оболонь”, для інформування споживачів про існуючі технології виготовлення безалкогольного пива обрано досить незвичайний спосіб. Глядачам одразу повідомляють, що це – найнудніша реклама у світі. За словами креативної групи, це додає інтриги і, як не дивно, спонукає до подальшого перегляду відео.

Ведучий, якого зіграв Сергій МАЛУГА, розповідає, як може створюватися безалкогольне пиво. Перший спосіб – перервати процес бродіння на тій стадії, коли ще не утворилося багато алкоголю. Але у такому випадку отриманий напій навряд чи можна назвати пивом. «Оболонь» іде іншим шляхом і створює своє «Безалкогольне» без економії на якості. Зі свіжого, щойно звареного пива зайвий алкоголь видаляється методом фільтрації через спеціальні мембрани. «Цей підхід дозволяє зберегти насичений смак та аромат пива і разом з тим отримати низький вміст алкоголю. Відтак, споживач має змогу насолодитися найбільш довершеним сортом безалкогольного пива в Україні, який створює для нього компанія «Оболонь», - зазначив начальник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=DikEZ3y6ttY

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.