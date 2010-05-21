На Тернопільщині на одне робоче місце претендує 8 осіб

На Тернопільщині станом на 1 травня на одне робоче місце претендує 8 осіб. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, найбільше навантаження спостерігається у Борщівському районі – 27 осіб, Зборівському – 22, Козівському – 17, Заліщицькому – 15, Бучацькому і Кременецькому районах – по 14 осіб.

За допомогою обласної служби зайнятості протягом січня-квітня 2010 року створено 2,894 тис. нових робочих місць, в тому числі шляхом надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробітних – 246, завдяки реєстрації трудових договорів між найманими працівниками і підприємцями-фізичними особами – 2,648 тис.

З початку 2010 року від 2 тис. 414 роботодавців Тернопілля отримано інформацію про наявність 9 тис. 890 вільних робочих місць. В цілому по області в результаті негативних наслідків фінансово-економічної кризи кількість вакансій зменшилась на 14,1% проти відповідного періоду 2009 року. При цьому 329 (3,3%) заявлених у звітному періоді вакансій були із заробітною платою, яка менша від мінімального розміру, 2 тис. 341 (24%) – з мінімальною заробітною платою, 9 тис. 117 (92,2%) – нижче середньої зарплати по області, яка в березні 2010 року становила 1,505 тис. грн.

На 1 травня актуальними були 1 тис. 658 вакансій, з них для робітників – 802, для службовців – 518, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 338, в тому числі для працівників сільського господарства – 288, для інвалідів – 270.

Загалом на Тернопільщині з початку року кількість безробітних зросла на 8,6% і станом на 1 травня 2010 року становила 13 тис. 416 осіб. Серед безробітних, що перебувають на обліку в центрах зайнятості Тернопілля, робітники становлять 47,9%, жінки – 49,2%, молодь – 38,6%, особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці – 17,9%, вивільнені працівники – 5%, інваліди – 2%.