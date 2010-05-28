В Україні середня зарплата в квітні знизилася на 2 грн.

У квітні 2010 року середня заробітна плата по Україні знизилася на 2 грн., порівняно з березнем, і на 1 травня становила 2107 грн., із початку року – збільшилася на 191 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в квітні, порівняно з березнем, знизилася на 117 грн. – до 3 251 грн. (із початку року збільшилася на 282 грн.), по Київській області – збільшилася на 2 грн. – до 2 142 грн. (із початку року – на 235 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 84 грн. – до 2 448 грн. (із початку року – на 365 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 96 грн. – до 2 322 грн. (із початку року – на 299 грн.).

Середньомісячна зарплата в Україні в січні-квітні ц.р. становила 2 021 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками минулого року становила 1 906 грн. на одного штатного працівника.