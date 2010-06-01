Блок Кличка оскаржуватиме підвищення тарифів на тепло і воду

До кінця цього тижня Блок Віталія Кличка має намір оскаржити у суді розпорядження КМДА від 31 травня про підвищення тарифів на гаряче водопостачання і централізоване опалення у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

«Дане розпорядження є повністю незаконним, зважаючи на зміст постанови Кабінету міністрів України, що регулює порядок визначення тарифів на гаряче і холодне водопостачання і водовідведення. Тож, нове розпорядження не відповідає нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, а конкретно – постановам Кабінету міністрів України», – заявляють у Блоці Кличка.

«Також необґрунтованим лишається і розмір плати, яку планують стягувати з киян. Окрім того, не усунено жодного недоліку, який був підставою для скасування судом попередніх аналогічних розпоряджень», – переконані у блоці.

Блок Кличка збирається вимагати призупинення дії цього розпорядження та у подальшому повного його скасування.