Янукович схвалив зміни до закону щодо захисту прав споживачів

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, цей документ Верховна Рада ухвалила 14 травня.

Даним законом передбачено, що покупець має право впродовж чотирнадцяти днів з моменту продажу йому непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо.

Нагадаємо, до цього у Цивільному кодексі було записано, що покупець має право обміняти лише товар неналежної якості.