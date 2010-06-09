Працівникам держпідприємств обіцяють виплатити борги по зарплаті

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що до кінця цього року працівникам державних і комунальних підприємств мають бути виплачені борги, що накопичилися по заробітній платі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Разом з міністрами і керівниками регіональних адміністрацій ми детально проаналізували причини цього ганебного явища. Поставили жорстке завдання - до кінця року всі борги перед працівникми державних і комунальних підприємств мають бути погашені. У державних і комунальних підприємствах боргів не повинно бути взагалі. Той, хто не зможе або не хоче виконувати завдання, звільнить місце для інших ефективніших керівників.. Хочу підкреслити: жоден чиновник не спатиме спокійно, поки в країні комусь не платять зарплату», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що погашення боргів і їх недопущення в майбутньому є цілком реальним і здійснимим завданням.

При цьому прем`єр нагадав, що в 2004 році уряд скоротив заборгованість з виплати зарплат удвічі.