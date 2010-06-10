У Херсонські області яйця подешевшали на 30,7%

У Херсонській області індекс споживчих цін в травні склав 99,4%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в травні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися в середньому на 1,3%.

Найбільше – на 30,7% – подешевшали яйця. На 0,2-7,2% знизилися ціни на тваринні жири, сир, молоко, масло, цукор, овочі і чай.

Водночас, на 0,3-1,4% подорожчали риба і продукти з риби, м`ясо і м`ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, джем, повидло, мед, макаронні вироби, кава, кисломолочна продукція, фрукти, хліб, масло і морозиво.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, в т.ч. тютюнові вироби – на 0,5%, алкогольні напої – на 0,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін, проте вартість зрідженого газу знизилися на 6%, а твердого – підвищилися на 3,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,1% зумовлене подорожчанням санаторно-курортних (на 2,2%) і діагностичних (на 1,5%) послуг.

При цьому на 0,9% знизилися ціни на фармацевтичну продукцію.

Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 0,7%, відпочинку і культури – на 0,1%.