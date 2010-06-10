Соціальні центри допомагатимуть безкоштовно більшій кількості людей

Уряд пропонує розширити перелік осіб, яким надаються послуги через соціальні центри на безкоштовній основі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, уряд надав право на отримання безоплатних соціальних послуг хворим, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних; малозабезпеченим громадянам похилого віку; інвалідам; хворим (на період до встановлення їм групи інвалідності), у родинах яких середньомісячний сукупний дохід є нижчим, ніж 1,5 прожиткових мінімуми для сім’ї.

"Але, щоб налагодити роботу щодо соціального обслуговування громадян, які потребують нашої допомоги, необхідно врегулювати окремі проблемні питання щодо організації роботи територіальних центрів, на які і буде в основному покладено цю роботу”, - сказав міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА.

Згідно з постановою Кабміну, відділенням дитячої реабілітації дітей-інвалідів надається можливість продовжити свою діяльність у складі територіальних центрів.

У свою чергу, територіальні центри матимуть право створювати у селах, у разі потреби, робочі місця для соціальних працівників та соціальних робітників. Така організація роботи сприятиме максимальному наближенню соціальних послуг безпосередньо до місця проживання громадян, які не здатні до самообслуговування через похилий вік, інвалідність, хворобу.

Крім того, таких самотньо проживаючих малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів органи влади на місцях за рішенням комісії матимуть право звільняти, в окремих випадках, від оплати за соціальні послуги.

"В цілому до 1 липня поточного року буде продовжено термін затвердження місцевими органами влади статутних документів терцентрів, після чого вони продовжать працювати згідно з новими умовами та надавати людям допомогу у повному обсязі”, - пояснив В.НАДРАГА.