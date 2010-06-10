Митник хотів розмитнити 40 тонн помідорів без дозволу інспекції

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність посадовця Київської обласної митниці, який намагався провести митне оформлення сільськогосподарської продукції всупереч законодавчо прописаній процедурі.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі СБ України в Київській області, чиновник, зловживаючи службовим становищем, оформив супровідні документи на 40 тонн помідорів без обов’язкового дозволу Державної інспекції з карантину рослин. Таким чином овочі не були піддані спеціальній обробці для попередження ввезення на територію України рослин, заражених шкідниками. Партія помідорів мала надійти на споживчий ринок Київщини.

За матеріалами Служби безпеки України прокуратура Київської області висунула митнику обвинувачення у зловживанні службовим становищем. Частина 3 ст. 364 Кримінального кодексу України за такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.