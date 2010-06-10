Глава МВС обіцяє розібратися з перекупниками залізничних квитків

Глава Міністерства внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє розібратися з перекупниками залізничних квитків в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«По «Києву-Пасажирському» я розберуся з цими фактами», - сказав А.МОГИЛЬОВ, пояснивши при цьому, що МВС внесло пропозицію зробити квитки іменними, що дасть можливість також, як і на авіатранспорті, виявляти осіб, які перебувають у розшуку.

Міністр підкреслив, що, на його переконання, запровадження таких проїзних документів не обмежить права людини.

«Це не таке велике обмеження прав людини, як, скажімо, мобільний телефон і кредитна картка, за якими набагато простіше відстежувати переміщення людини. Крім того, введення іменного квитка значно зменшить спекуляцію з ними», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами чи іншими документами, що засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

14 квітня генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив, що «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з випадками міжнародного тероризму, що почастішали. Він наголосив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків зараз перебуває у процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалено спільно МВС і «Укрзалізницею» протягом 1-2 місяців.