Україна імпортуватиме білоруський цукор

Україна розглядає можливість імпорту 30-40 тис. тонн білоруського цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів у Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Нам не вистачатиме 30-40 тис. тонн цукру, і Білорусь має нагоду поставити цей цукор на наш ринок», - сказав міністр, додавши, що за балансом Білорусь має нагоду експортувати близько 80 тис. тонн цукру.

«Сьогодні ми розглядаємо форму поставки цього цукру. Найімовірніше, якщо ми його купуватимемо, то купуватимемо на держрезерв для того, щоб ми могли регулювати ціну і щоб не стався обвал ціни на цукор на внутрішньому ринку і наші переробники не постраждали», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Якщо і буде дефіцит цукру (на внутрішньому ринку України – УНІАН), він буде близько 10 тис. тонн. Ми сьогодні ще рахуємо…» - додав він.

За словами міністра, на даний час пожвавилися трейдери, які одержали квоту на пільговий імпорт цукру-сирцю в Україні.

«З ними проводилися зустрічі, і вони зобов`язалися завезти цукор до серпня. Отже, білоруський цукор ми імпортуватимемо у міру потреби», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, підвищення цін на цукор не прогнозується.

«Я переконаний, що не буде (подорожчання цукру – УНІАН)», - заявив міністр, додавши, що, можливо, ціни коливатимуться в середньому на 5-10%, як і по інших товарах.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України прогнозує виробництво 2,1-2,2 млн. тонн цукру поточного року.