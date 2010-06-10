У Луцьку стартувала акція „Чисте повітря”

У Луцьку вчора стартувала акція „Чисте повітря”. Вона триватиме протягом місяця до 9 липня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі екології Луцької міської ради, метою акції „Чисте повітря” є зменшення навантаження на атмосферне повітря саме від автомобільного транспорту, як від легкового так і вантажного, оскільки понад 94% забруднюючих речовин в атмосферне повітря потрапляє від пересувних джерел.

Відтак, під час проведення акції представники відділу екології, відділу транспорту і зв’язку Луцької міської ради, відділення ДАІ (з обслуговування м. Луцька) УМВС України у Волинській області, Волинської обласної ради Українського товариства охорони природи, ВАТ „Волинь-Авто”, ДП „Автоскладальний завод № 1”, АТ „АК „Богдан Моторс” здійснюватимуть виїзний контроль викидів відпрацьованих газів автомобільного транспорту, який експлуатується в місті. Контроль здійснюватимуть на вулицях міста, підприємствах, при виїзді автомобільного транспорту на маршрут та на кінцевих зупинках маршрутних таксі.

Заміри викидів забруднюючих речовин автомобільного транспорту фіксуватимуть в акті, затвердженої розпорядженням форми. У випадку перевищення допустимого рівня токсичності викидів відпрацьованих газів виїзд на маршрут автомобільного транспорту не буде допускатися. На водіїв, які експлуатують такий транспорт накладається штраф у сумі від 510 до 850 грн.

За даними екологічного відділу, за перший день акції в Луцьку на вул. Парковій було перевірено 43 автомобілі. У двох з них виявили перевищення рівня концентрації забруднюючих речовин у вихлопних газах автомобілів. Працівники ДАІ на водіїв наклали відповідні штрафні санкції.