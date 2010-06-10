У Тернополі започаткували проект «Розумна зупинка». Як повідомив під час прес-конференції один із ініціаторів проекту Олег НИТКА, наразі задум реалізовується на 10-ти найвелелюдніших зупинках громадського транспорту міста. «На цих зупинках під час очікування транспорту пасажири тепер мають змогу почути з динаміка свіжі новини, прогноз погоди, соціальну рекламу, інформацію про графік руху транспорту, пісні місцевих виконавців, цікавинки про історичні об’єкти міста, також звучатимуть привітання з нагоди різних свят, жарти команд КВН. Наразі новини поновлюємо один раз на день, в перспективі плануємо поновлювати дані раз на 2-3 год», – поділився планами О.НИТКА.

За його словами, проект узгоджено з усіма дозвільними службами міста, а динаміки відлаштовано так, щоб звук від них було чути орієнтовно в межах зупинки. «Ми принципово не ставили динаміки на зупинках, де дуже близько розташовані жилі будинки чи церкви», – зазначив О.НИТКА.

Інформація з динаміків звучатиме з 8 до 21 год, при цьому у вечірню пору звук і динаміків стишуватимуть, оскільки зменшується кількість транспорту, а відтак і шум.

За словами О.НИТКИ, ідея проекту спала йому на думку, коли він з донькою довго чекав на зупинці свою маршрутку. «І тоді я вирішив, що за ті 5-10 хв люди на зупинці можуть отримати чимало корисної інформації», – каже ініціатор проекту.

При цьому він запевнив, що подібний проект втілюється вперше в Україні. Покривати затрати реалізатори проекту планують завдяки трансляції комерційної реклами. В перспективі вони також розраховують збільшити кількість зупинок, на яких реалізовуватиметься проект.