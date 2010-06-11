У Харківській області подешевшали молокопродукти

Індекс споживчих цін у Харківській області в травні 2010 року склав 99,4% (по Україні – 99,4%).

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики.

За даними облстату, на споживчому ринку області в травні спостерігалося зниження цін на яйця (на 30,6%), молочну продукцію (на 5,9%), вершкове масло (на 3,3%), цукор (на 3,8%) і рис; овочі подешевшали на 3,1%, фрукти – на 1,9%. При цьому ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,9% через подорожчання шампанського, пива, сигарет з фільтром. М`ясо і м`ясопродукти подорожчали в середньому на 1,4%, риба і продукти з риби – на 1,2%.

Одяг і взуття в травні подорожчали на 0,4% через підвищення цін на взуття літнього сезону, спортивний одяг і одяг для пляжного відпочинку. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,1% за рахунок подорожчання зрідженого газу і товарів для ремонту житла. Подорожчання транспорту на 0,1% було зумовлене зростанням цін на бензин на 0,4%. Предмети домашнього ужитку, побутова техніка і ремонт житла подорожчали в середньому на 0,1%.

Послуги ресторанів і готелів зросли на 1,0% через подорожчання обслуговування в закладах швидкого живлення. Різні товари і послуги стали дорожчими на 2,3% в основному в результаті зростання вартості ритуальних послуг, послуг перукарень, товарів для особистого споживання.

При цьому у сфері охорони здоров`я, де ціни в середньому знизилися на 0,8%, подешевшали послуги санаторно-курортних установ і фармацевтична продукція. У сфері відпочинку і культури на 1,8% подешевшали туристично-екскурсійні послуги, аудіотехніка, фото- і комп`ютерне устаткування.