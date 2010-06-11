У Закарпатті заборгованість із зарплати перевищила 17,6 млн. грн.

У Закарпатті заборгованість з зарплати перевищила 17,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, така інформація прозвучала під час засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу у Закарпатській області.

Зокрема, станом на 1 червня 2010 року борг із зарплати в Закарпатській області становить 17 млн. 690 тис. грн.

Порівняно з 1 травня цього року заборгованість зросла майже на 1,5 млн. грн.

Наразі заборгованість із зарплати мають усі міста та райони Закарпатської області, окрім м. Чоп. За рік борг наростили 8 міст та районів області, зокрема, Хуст, Берегово, Великоберезнянський, Іршавський, Міжгірський, Рахівський, Виноградівський райони.

Попри те, що протягом року повністю погасили борг 11 організацій Закарпаття, 32 підприємства заборгованість наростили. Крім того, в області з’явилося 6 нових підприємств-боржників.

При цьому під час наради зазначалося, що частина боржників із зарплати нещодавно перереєстрували свої виробництва до Закарпаття із Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей на неіснуючі юридичні адреси. Прокуратура області має наміри опротестувати реєстрацію цих підприємств.

Крім того, за 5 місяців поточного року Територіальна державна інспекція праці у Закарпатській області оштрафувала 73 керівників підприємств, що мають борги, було порушено 12 кримінальних справ.

Під час наради голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДИДА поставив завдання перед головами районів та відповідних органів зменшити заборгованість щонайменше на третину впродовж найближчих двох місяців. Крім того, на підприємствах-боржниках, які тривалий час не проявляють економічної активності, буде розпочато процедури банкрутств.