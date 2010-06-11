Рекламу алкоголю і медпрепаратів потрібно жорстко контролювати

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує на необхідності жорского контролю за дотриманням чинних правил рекламування алкогольних напоїв та лікарських засобів, а також вдосконаленні рекламного законодавства, відповідно до суспільних вимог.

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, про це заступник голови парламенту сказав, відкриваючи засідання «круглого столу» на тему: «Практика застосування та основні напрями вдосконалення Закону України «Про рекламу».

«Рекламування алкогольних напоїв та лікарських засобів треба або заборонити, або здійснювати виключно згідно з законодавством», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що на сьогоднішній день у Верховній Раді накопичено надзвичайно велику кількість законопроектів, які стосуються зміни рекламного законодавства, в тому числі і тих, що регламентують правила рекламування окремих категорій товарів – алкогольних напоїв, тютюнових виробів, лікарських засобів, медичної техніки, методів лікування й діагностики тощо. «Окрім того, ми отримуємо велику кількість звернень як від простих громадян, так і від різного роду організацій щодо фактів недотримання діючого законодавства саме у згаданих напрямках», - додав М.ТОМЕНКО.

Говорячи про порушення, віце-спікер наголосив, що останнім часом в українському телерадіопросторі відновлена пряма реклама горілки. «Сьогодні систематично порушуються вимоги статті 22 Закону України «Про рекламу» щодо заборони трансляції реклами алкогольних напоїв та відповідних торгівельних марок з 6.00 до 23.00. Ще сумніше виглядають спроби деяких алкогольних компаній завуалювати пряму рекламу горілку під соціальну рекламу. Таким чином з одного боку не виконується Закон «Про рекламу», а з іншого боку дискредитується ідея соціальної реклами», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Окрім того, за його словами, «контент реклами пива і по духу, і по букві не завжди адекватний чинному законодавству».

«Сьогодні дуже багато питань до реклами лікарських засобів. Сьогодні легалізовані телевізійні конкурси, просто кажучи «лохотрони», які стали ледь не головними програмами на багатьох каналах», - підкреслив М.ТОМЕНКО, окреслюючи групу проблем.

Заступник голови ВР запропонував дві альтернативи дій у напрямку вирішення проблеми: «По-перше, необхідно просити рекламні компанії, які працюють в Україні, виконувати чинне законодавство і друга альтернатива – змінювати рекламне законодавство у тій частині, де є певні неузгодження та проблемні моменти».

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що всі законопроекти з озвучених ним питань, в тому числі і щодо обмеження чи заборони реклами алкоголю та тютюну, зареєстровані у Верховній Раді.

У роботі круглого столу взяли участь представники Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, народні депутати, представники Міністерства охорони здоров’я, члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, керівники Державного комітету телебачення та радіомовлення і Державного комітету з питань технічного регулювання, керівники медіа та громадських організацій. В ході роботи, учасники засідання домовилися створити спільну робочу групу, яка би підготувала єдині погоджені зміни до Закону України «Про рекламу».