Транспортний збір збільшать удвічі

Проект нового Податкового кодексу передбачає підвищення транспортного збору для легкових автомобілів у 2 рази.

Зокрема, для автомобілів з обсягом двигуна до 1000 куб. см. ставка податку може бути збільшена з 3 грн. до 6 грн. за 100 куб. см, для авто з обсягом двигуна від 1001 до 1500 - з 5 до 10 грн., від 1501 до 1800 куб. см. - з 7 до 14 грн. і так далі.

Крім того, у проекті нового Податкового кодексу змінилася розбивка груп для автомобілів з великим обсягом двигуна - великолітражні авто розбиті на окремі підгрупи за обсягом.

Так, ставки податку для авто з обсягом двигуна від 4501 до 5500 см. куб. визначені на рівні 90 гривень за 100 куб. см., з обсягом від 5501 до 6000 куб. см. - 100 грн. за 100 куб. см. Власникам авто з обсягом двигуна більш 6000 см. куб. доведеться платити 120 грн. за 100 кубічних сантиметрів.

Для порівняння, відповідно до чинної редакції Закону N1963-XII, ставка податку, для всіх легкових автомобілів з обсягом двигуна більш 3501 куб. см., складає 40 грн. за 100 куб. см.

“Українська правда”