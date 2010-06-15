«Beermix» пропонує пивний коктейль зі смаком грейпфрута

ТМ «Beermix» пропонує українцям новий пивний коктейль зі смаком грейпфрута – «Beermix Grapefruit».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”.

У компанії зазначають, що лінійка ТМ «Beermix» постійно оновлюється, радуючи своїх споживачів новими і новими смаками. У 2002 першим в Україні з’явився бірмікс зі смаком лимона, за рік – зі смаком вишні, пізніше лінійку бірміксів доповнили смаками коли, апельсина, малини. У 2009 на ринку з’явився енергетичний бірмікс зі смаком лісових ягід. Тепер хвилю свіжості підхоплює «Beermix Grapefruit».

«Новий смак додає бренду додатковий імпульс розвитку, привертає увагу і дозволяє вибудовувати стосунки з активним енергійними молодими людьми. Для ТМ «Beermix» дуже важливо постійно бути в моді. Експерименти зі смаками відкривають таку можливість», - відзначає бренд-менеджер ТМ «Оболонь» Антоніна ОСИХОВСЬКА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.