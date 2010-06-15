У Києві встановлять рекорд із наймасовішого танцю просто неба

19 червня на Оболонській набережній у Києві (вул. Прирічна, 5) відбудеться встановлення рекорду України з наймасовішого одночасного танцю під відкритим небом.

Про це повідомляють організатори конкурсу і запрошують усіх бажаючих гарно повеселитися, а також увійти до Книги рекордів України.

Зазначають, що розкрити свій потенціал і навчитися нескладним рухам під запальну музику допомагатиме команда Київського Свінг Денс Клубу під керівництвом Андрія Терентьєва.

Репетиції танцю проходитимуть з 17.00, фіксація рекорду відбудеться о 20.00.