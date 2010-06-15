У Києві встановлять рекорд із наймасовішого танцю просто неба
13:14, 15 червня 2010Права споживачів
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Запрошують усіх бажаючих
19 червня на Оболонській набережній у Києві (вул. Прирічна, 5) відбудеться встановлення рекорду України з наймасовішого одночасного танцю під відкритим небом.
Про це повідомляють організатори конкурсу і запрошують усіх бажаючих гарно повеселитися, а також увійти до Книги рекордів України.
Зазначають, що розкрити свій потенціал і навчитися нескладним рухам під запальну музику допомагатиме команда Київського Свінг Денс Клубу під керівництвом Андрія Терентьєва.
Репетиції танцю проходитимуть з 17.00, фіксація рекорду відбудеться о 20.00.
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