Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО радить українцям не поспішати продавати євро.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«На споживчому рівні я б порадив не поспішати продавати євро. Є всі підстави вважати, що євро не залишиться на рівні 1 долара 20 центів і з часом посилить свої позиції. Але до кінця цього року нинішній стан євро збережеться», - зазначив він.

Говорячи про вплив зниження євро на економіку України, віце-прем`єр зазначив, що певні ризики для нас є, оскільки обсяг зовнішньої торгівлі із зоною євро становить понад 30 відсотків. «І зараз європейські товари отримують переваги, що може погіршити наші позиції, оскільки українські товари стають менш конкурентноздатними», - вважає С.ТІГІПКО.