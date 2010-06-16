ПЗЗ змінює рух деяких електричок через Київ

Південно-Західна залізниця продовжує виконувати ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський – Дарниця, у зв`язку з чим 16, 17, 18, 19 червня 2010 року з 10.30 до 16.00 приміські поїзди курсуватимуть через станцію Київ-Петрівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, упродовж перелічених днів зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди: №6911 Ніжин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас); №6812 Борщагівка-тех. – Гребінка, №6810 Борщагівка-тех. – Яготин, №6814 Борщагівка-тех. – Яготин, №6811 Яготин – Борщагівка-тех., №6813 Гребінка – Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.); №6816 Киев-Петрівка– Гребінка; №6917 Ніжин – Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.);

№6916 Київ-Петрівка - Ніжин.

У ці дні також відбудуться зміни в розкладі руху приміських поїздів підвищеного комфорту №810 №812 №816.