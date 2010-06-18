У Львові зварять 200 літрів борщу

У Львові вперше пройде Фестиваль борщу, на якому зварять 200 літрів української страви.

Дійство відбудеться в рамках середньовічного фестивалю реконструкції європейської культури XIV сторіччя "Легенда Львова" 19-20 червня.

Про це повідомила голова наглядової ради БФ "Підгорецький замок", директор Палацу Потоцьких Оксана Козинкевич.

"Юшку з буряка і капусти без картоплі, бо її завезли до нас десь у 18 столітті, варили в Середньовіччі. Цього разу ми зваримо 200 літрів борщу у величезному казані", – додала Козинкевич.

Також під час свята гостей частуватимуть кулішем.

Відкриття фестивалю "Легенда Львова" відбуватиметься о 13.00. Працюватиме він до 20.00. Вартість входу 18 грн, 15 грн для студентів, для дітей до 12 років вхід безкоштовний.

В основі фестивалю – театралізоване дійство про пошуки загубленої корони Данила Галицького. Театралізоване дійство проходитиме у суботу.

Це масштабне видовище із штурмом дерев`яної фортеці, стрільби лучників вогняними стрілами.

"Під час фестивалю ми ознайомимо чоловіків із середньовічним етикетом – як правильно цілувати жінці руку, боронити її, боронити свою рідну землю", - розповіла Козинкевич.

"До цього фестивалю ми готувалися дуже відповідально, готувалися цілий рік. Вивчали документи, щоб відтворити у сучасному Львові куточок 14-15 століття. До нас приєднались учасники з 10 клубів, участь у боях братиме 40 лицарів. Буде представлено середньовічну моду, у ті часи вбранню приділяли більше уваги, ніж зараз. Також ми покажемо побут лицарів Японії 18 століття. Додам, що всі учасники свята підписують документ, у якому вони зазначають, що не вживатимуть алкоголю під час свята", – зазначив керівник історичного клубу "Паладин" Максим Бондаренко.

Протягом двох днів гості фестивалю зможуть побачити та взяти участь у поєдинках лицарів, фехтувальних турнірах, ярмарках середньовічних ремесел.

Також під час фестивалю будуть проходити виступи музичних фольк-колективів, майстер-класи з середньовічних танців, стрільби з лука, гончарства, кузні, різноманітні конкурси та забави, фаєр-шоу та частування середньовічною кухнею. Учасниками турніру будуть клуби середньовічної реконструкції з України, Польщі, Литви, Білорусії.

Фестиваль присвячений 370-й річниці Підгорецького замку та 756-й річниці коронування засновника міста Лева – Данила Галицького. Захід буде проходити у Палаці Потоцьких, що на вул. Коперника.

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