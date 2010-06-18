Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні знизилися на 1,1%

З 11 по 18 червня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,3-2,4% (в середньому на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 11 по 18 червня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – знизилися на 0,3% - з 7,03 грн./літр до 7,01 грн./літр

Бензин А-92 – знизилися на 0,9% - з 7,53 грн./літр до 7,46 грн./літр

Бензин А-95 – знизилися на 2,4% - з 7,97 грн./літр до 7,78 грн./літр

Дизельне паливо – знизилися на 0,7% - з 7,02 грн./літр до 6,97 грн./літр

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.