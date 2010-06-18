У Вінницькій області заборгованість із зарплати зросла на 11%

У Вінницькій області заборгованість із зарплати станом на 1 червня 2010 року складає 34,3 млн. грн., що в порівнянні з показником на 1 травня більше на 11% або на 3,3 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницькій облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, з початку року борг із зарплати збільшився на 22,5%.

Зокрема, економічно активні підприємства області заборгували працівникам 23,7 млн. грн. зарплати, підприємства, які зупинили господарську діяльність - 1,9 млн. грн. і підприємства-банкроти - 7,7 млн. грн.

На підприємствах Вінниці сконцентровано майже 50% всього боргу.