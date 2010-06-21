На Кіровоградщині створили майже 400 добровільних пожежних дружин

У Кіровоградській області з початку року створено 396 добровільних пожежних дружин та 18 добровільних пожежних команд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Ігор ПАРФЬОНОВ.

Водночас, за його словами, добровільні протипожежні формування охоплюють лише 20% загальної кількості об’єктів, що відносяться до високого ступеню ризику.

«Незважаючи на той факт, що з початку року в сільській місцевості виникло 126 пожеж, на яких загинуло 18 людей, та завдано збитків на суму понад 465 тис. грн., райдержадміністраціями спільно із сільськими радами не створено жодного місцевого добровільного протипожежного формування у межах адміністративно-територіальних одиниць, на який було б покладено функції із забезпечення належного рівня пожежної безпеки у населеному пункті», - зазначив І.ПАРФЬОНОВ.

Окрім того, за його словами, створені добровільні пожежні дружини фактично небоєздатні, оскільки не мають належного матеріально-технічного забезпечення.

«Наявні формування забезпечені пожежною технікою, спорядженням, засобами індивідуального захисту та зв’язку лише на 5-7% від потреби», - підкреслив заступник начальника ГУ МНС в області.

Станом на 1 червня 2010 року на території області функціонує 1003 добровільні пожежні дружини та 59 добровільних пожежних команд.