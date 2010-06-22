Водіїв мопедів без водійських прав каратимуть з 1 листопада

Державна автоінспекція МВС України не має наміру притягати до адміністративної відповідальності водіїв мопедів за відсутність водійських прав до листопада.

«У постанові Кабміну було записано, що зареєструвати за спрощеною процедурою мопеди слід до 1 липня. Проте ми тільки-тільки отримали номерні знаки, тому готуємо додаток до цієї постанови, щоб терміни реєстрації продовжили до 1 листопада», – повідомив начальник ДАІ Валерій Лазовий.

За його словами, до цього терміну ДАІ лояльно ставитиметься і до власників мопедів без водійських посвідчень, роз’яснюючи при цьому їм, що права навіть на маленький мопед все одно треба отримувати.

Нагадаємо, раніше ДАІ повідомила, що не має наміру притягувати до адміністративної відповідальності водіїв мопедів за відсутність водійських прав до вересня.

Уряд України з 1 січня 2010 року ввів обов’язкову державну реєстрацію мопедів.

Кореспондент