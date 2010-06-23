У Херсоні неповнолітнім заборонять відвідувати нічні клуби

Міська рада Херсона має намір обмежити доступ неповнолітніх до комп`ютерних клубів, відеотек і дискотек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.

За його словами, відповідне питання розглядатиметься на пленарному засіданні найближчої сесії міськради Херсона.

"Це пов`язано зі зростанням числа правопорушень, скоєних підлітками в нічний час", - сказав В.САЛЬДО.

За словами мера, проект рішення міськради передбачає, що відвідувати ігрові та комп`ютерні клуби, відеотеки та дискотеки неповнолітнім заборонять після 21.00 під час навчального року й після 22.00 - на канікулах.

Контроль за виконанням рішення планується покласти на райради міста й міськвідділ МВС.

Крім того, співробітники управління торгівлі та споживчого ринку мерії Херсона отримають право позбавляти заклади, що порушують цю норму, дозволу на роботу.