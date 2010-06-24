На Волині монополіст на ринку хліба повернув стару ціну на продукцію

На Волині монополіста на ринку хліба змусили повернути стару ціну на свою продукцію.

Це сталося після відповідних перевірок контролюючих органів та особистого втручання голови облдержадміністрації Бориса КЛІМЧУКА, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, монополіст на ринку хліба Луцьке ВАТ "Хліб", яке виробляє 58% усієї продукції в області, повернуло попередню ціну на сорт хліба "Підгаєцький" після того, як збільшили вартість кілограма хліба з 4 грн. до 4,25 грн. Відтак, у перерахунку на вагу 600-грамовий буханець хліба знову коштуватиме 2.40 грн. замість 2,55 грн. Одночасно знижені ціни на сорти хліба "Січовий" та "Луцький" із 3,64 грн./кг до 3,57 грн./кг. Вартість буханця вагою 700 грн. цих сортів становитиме 2,50 грн. замість 2,55 грн. в період підвищення.

За зловживання монопольним становищем до ВАТ "Хліб" будуть застосовані штрафні санкції. Їх рівень залежить від обсягу хліба, реалізованого за завищеною ціною. За прогнозами фахівців, ця сума становитиме близько 17 тис. грн. Остаточне рішення прийматиметься після завершення процедурних питань, пов`язаних з проведенням розслідування управлінням Антимонопольного комітету в області із залученням Інспекції цін.

В облдержадміністрації повідомили, що продовжують роботу щодо стабілізації цін на хліб масових сортів ще в кількох напрямках: зниження ціни на сорт "Січовий", демонополізація ринку хліба в Луцьку та розслідування службової недбалості фахівців Головного управління економіки, які "прогледіли" безпідставне підвищення ціни монополістом.