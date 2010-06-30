Влада Херсона незадоволена санітарним станом населених пунктів

Голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК обіцяє особисто перевіряти санітарний стан населених пунктів області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Херсонської облдержадміністрації, про це М.КОСТЯК сказав під час селекторної наради з керівниками районів області.

Він підкреслив, що незадоволений станом дотримання порядку на території курортних районів області та в обласному центрі. М.КОСТЯК підкреслив, що з початком курортного сезону у Херсонській області значно зріс потік відпочиваючих, це призвело до навантаження тих служб, які відповідають за санітарне утримання населених пунктів, рекреаційних зон та територій масового відпочинку.

Зокрема, губернатор звернув увагу міського голови Херсона Володимира САЛЬДО на стан санітарного утримання обласного центру, до якого транзитом прибуває 90% відпочиваючих.

За підсумками селекторної наради за кожним районом закріплено відповідальних, які мають стежити за дотриманням санітарного стану населених пунктів та зон відпочинку області.

При цьому М.КОСТЯК заявив, що особисто перевірятиме благоустрій населених пунктів.