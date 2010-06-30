«Оболонь» почала розливати Bitburger у скляні пляшки

Компанія “Оболонь”, національний виробник пива та безалкогольних напоїв, почала випуск пива Bitburger в скляній пляшці 0,5 л. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, перший налив пива в склопляшку відбувся 28 травня цього року в присутності представників компанії Bitburger Braugruppe, які контролювали весь процес витробництва.

Зі слів пивоварів компанії «Оболонь», отримати дозвіл від компанії Bitburger Braugruppe на розлив пива у новій тарі було непросто. У першу чергу, директор з якості Бйорн ШТЕГЕМЕЙЕР та головний пивовар Д.КУШЕ провели низку тестів у цехах, у яких планувалося розливати німецьке пиво. Результати тестів підтвердили сподівання німецьких пивоварів: компанії «Оболонь» можна довірити розлив легендарного пива Bitburger.

Якість пива Bitburger при кожному наливі як у банку, так і у пляшку контролюється німецькою компанією у Бітбургу. Тільки після офіційного дозволу з німецької сторони продукція поступає у продаж. Для виробництва пива Bitburger використовують виключно нову тару, яку пакують у картонні коробки. Особливістю етикетки стало використання унікального золотавого кольору. Відтепер зовнішній вигляд пива Bitburger, виробленого в Україні, ідентичний оригінальній німецькій етикетці.

Під час першого наливу представниками німецької компанії відібрано всі зразки комплектуючих (етикетки, кронен-пробки, пляшки тощо) для вивчення та аналізу. Як результат, якість усіх комплектуючих отримала високу оцінку на заводі у Бітбургу.

Нагадаємо, компанія «Оболонь» в 2009 році спільно з Bitburger Braugruppe почала виробництво суперпреміального пива, яке добре відоме в Німеччині - Bitburger. Було налагоджено випуск Bitburger у банках 0,5 л.

Проте цей період характеризувався фінансовою кризою, що зменшило ємність преміального сегмента в середньому на 1%. Сьогодні, за інформацією компанії, ринок преміального та ліцензійного пива в Україні показує тенденцію до зростання. За останні місяці спостерігається ріст до 12,6% від загального об’єму ринку (проти 11,4% за аналогічний період минулого року).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.