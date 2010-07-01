Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК вважає, що мінімальна зарплата українців має бути вищою за прожитковий мінімум, або хоча б дорівнювати йому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

«Сьогодні офіційний розмір прожиткового мінімуму працездатної особи складає 884 грн., у фактичних цінах травня 2010 року це 981 грн. Тому, з урахуванням усіх податкових виплат, витрат на сімейне забезпечення та утримання дітей, прожитковий мінімум в сучасній Україні має бути, принаймні, 1 тис. грн.”, - вважає він.

М.ЯКІБЧУК зазначив, що це абсолютно зрозуміла норма, про яку також говорили політики, які сформували нинішній уряд.

“І тому сьогодні влада не доплачує навіть за власними розрахунками, принаймні, 112 грн. на кожну мінімальну зарплату, яка від сьогодні становить 888 грн.», - сказав М.ЯКІБЧУК.

При цьому він наголосив, що реальний розмір прожиткового мінімуму відповідно до справжніх нинішніх цін в Україні на товари та послуги, за незалежними від уряду підрахунками профспілок, становить не менше 2 тис. 356 грн.

За словами лідера НФПУ, розрахунок мінімальної зарплати у прив’язці до прожиткового мінімуму є етапом, який вже мав бути подоланим. Він зазначив, що навіть у більшості країн, що розвиваються, відмовилися від цієї норми.

«У цивілізованих країнах світу, до стандартів яких прагне Україна, всі соціальні видатки розраховуються відповідно до середньої заробітної плати. На жаль, в Україні до цього ще прийшли, адже така методологія змусить вивести значну частину зарплат з тіні, адже багато роботодавців часто ділять зарплату на офіційну – мінімальну, визначену урядом, та неофіційну – «у конвертах», - сказав М.ЯКІБЧУК.

Він нагадав, що з 1 липня цього року мінімальна заробітна платня в Україні підвищилася на 4 гривні - з 884 грн. до 888 грн., що передбачено державним бюджетом на 2010 рік.